Presidente Commissione Agricoltura nel Sannio e in Irpinia Il deputato Gallinella (M5S) in valle Telesina e nel Fortore. Tappa anche a Caserta

Il presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, l'onorevole Filippo Gallinella del Movimento 5 Stelle, effettuerà una visita tra le realtà imprenditoriali della Campania nei giorni di sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 ottobre. In particolare visiterà le province di Benevento, Caserta e Avellino.

La prima tappa, sabato 27, vedrà impegnato il presidente Gallinella, accompagnato dai deputati Gagnarli e Maglione, in provincia di Benevento. La delegazione, alle ore 9, incontrerà le maestranze del settore oleario presso il frantoio “Terravecchia” a Frasso Telesino. Successivamente, alle ore 11.30, si recherà nel Fortore per incontrare gli operatori del settore zootecnico e visitare alcune aziende attive nell’allevamento della Marchigiana. Nel pomeriggio i deputati, a cui si aggregheranno anche i colleghi Cillis e Maraia, si sposteranno in provincia di Avellino per un approfondimento sul settore cerialicolo attraverso la visita di aziende operanti nello stesso.

Nella giornata di domenica 28 la visita proseguirà in provincia di Caserta. Accompagnato dalla deputata Margherita Del Sesto, il Presidente si recherà presso tre aziende: una zootecnica, con annessa produzione di mozzarella di bufala; una vitivinicola biologica e biodinamica; infine, una produttrice di frutti a guscio, in particolare modo nocciole, con annessa fabbrica di dolci. Nel tardo pomeriggio, terminerà la sua visita partecipando alla sagra della castagna di Roccamonfina, protagonista di un prestigioso premio legato alla manifestazione “Guinness dei primati”, per aver realizzato il “vrolaro” più grande del mondo. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle problematiche che attanagliano il comparto castanicolo locale.

La delegazione ritornerà in terra sannita lunedì 29 dove alle ore 9 il Presidente Gallinella, insieme agli altri componenti della Commissione Agricoltura, si recherà alla Cantina del Taburno a Foglianise per un focus sul settore vitivinicolo e alle ore 11 sarà ospitato dal Presidente della Camera di Commercio di Benevento per un confronto con gli operatori agricoli sanniti.

Obiettivo della visita è confrontarsi direttamente con gli operatori del comparto agricolo per acquisirne criticità e potenzialità in modo da coadiuvare l’attività legislativa della Commissione Agricoltura.

I deputati Filippo Gallinella (presidente della Commissione Agricoltura della Camera), Chiara Gagnarli e Pasquale Maglione incontreranno la Cia di Benevento, Associazione Olivicoltori Sanniti, Consorzio Italia Olivicola e Cooperativa agricola La Fiorente.