Montesarchio: Damiano chiama Sandomenico e Sorrentino "Intendo aprire quanto più possibile l'amministrazione a tutte le esperienze e professionalità"

Punta ad allargare la maggioranza il più possibile andando oltre le bandiere e i simboli di partito Franco Damiano, che annuncia di voler coinvolgere anche Marcella Sorrentino e Maria Rosa Sandomenico, consigliere d'opposizione, nelle scelte amministrative: "Ho già avuto modo di chiarire che la mia idea di amministrazione non è un governo di pochi o di una sola parte, ma, specialmente in un momento storico come quello attuale serve la massima condivisione e l'apertura a tutti quelli che vogliono impegnarsi per il paese. Per questo intendo chiedere alle consigliere Marcella Sorrentino e Maria Rosa Sandomenico un coinvolgimento nella compagine amministrativa. La mia attività di sindaco è sempre stata improntata alla pacificazione del paese e anche questa scelta va in questo senso. È un momento in cui negli enti comunali delle aree interne bisogna andare oltre le bandiere e i campanili, unendo le esperienze e le professionalità per creare quelle buone pratiche vitali per lo sviluppo e la crescita. Per questo intendo aprire alle indiscusse esperienze e professionalità di Sorrentino e Sandomenico nell'esclusivo interesse del territorio ".