Prima uscita per Di Maria: inaugura i mercatini di San Leucio Presenti anche la senatrice Lonardo ed il primo cittadino di Benevento Mastella

La prima uscita ufficiale per il neo presidente della Provincia Antonio Di Maria è arrivata ieri sera a San Leucio del Sannio, in occasione dell'apertura dei mercatini di Natale.

Presente il neo presidente assieme al sindaco Iannace, al primo cittadino di Benevento Mastella e alla senatrice Sandra Lonardo, che è intervenuta nel merito raccontando: "Nella suggestiva cornice di Palazzo Zamparelli a San Leucio del Sannio, si può già vivere la magica atmosfera natalizia, tra profumi e sapori tipici del Natale. Sono stati, infatti, inaugurati, questo pomeriggio, gli splendidi mercatini, che saranno visitabili ogni weekend di novembre, il primo fine settimana di dicembre e tutti i giorni dall’8 dicembre al 6 di gennaio. Un ringraziamento speciale va al sindaco Nascenzio Iannace, a tutti gli amministratori presenti, al neo presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ed all’intera organizzazione della manifestazione natalizia “Core Contento”. Oltre 100 gli espositori presenti, tra artigiani, produttori locali e artisti. Un appuntamento da non perdere. Non mancate!"