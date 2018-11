"Il Comune resta occupato finché De Luca non risponde" Il comitato Curiamo La Vita: "Sul Pronto Soccorso vogliamo risposte, istituzioni ci aiutino"

Un gruppo di cittadini appartenti al comitato Curiamo La Vita, che ieri, in difesa del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata de'Goti ha occupato la sede del comune saticulano spiega che si continuerà nell'occupazione finché non arriveranno risposte dal presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca. I componenti del comitato, attraverso Rinaldo Oropallo, consigliere del Comitato, chiedono anche una partecipazione di tutti alla loro iniziativa, dai sindaci e consiglieri dei comuni dell'area saticulana e telesina alle istituzioni religiose, in particolare al vescovo di Cerreto Battaglia: " Come sapete questo comitato nasce per la difesa del pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata dei goti,ieri dopo l invontro con il sindaco si è deciso di occupare la sede consiliare di palazzo san Francesco (sede del comune) DE Luca non può mancare di rispetto ad una popolazione cosi vasta. Trascorsa la prima notte al.comune da cittadini e componenti del comitato,si attendono risposte concrete dal commissario De Luca. Il nostro appello è indirizzato a tutti ,dal Vescovo Battaglia (sempre vicino a questa problematica) a tutti i sindaci interessati,ai parlamentari sanniti,ma anche a tutti i cittadini chiediamo fortemente di starci vicino,anche recandosi in questa giornata sotto al palazzo per far sentire la vicinanza".

Intanto in mattinata in Comune è arrivato anche l'onorevole Pasquale Maglione del Movimento Cinque Stelle, ha incontrato i cittadini offrendogli la colazione ed ha chiesto delucidazioni in merito alla situazione. Come chiesto dagli occupanti è arrivato anche il vescovo Battaglia. Diversi i cittadini che hanno portato solidarietà.

I sindaci di Limatola e Sant'Agata dopo aver incontrato i cittadini sono partiti alla volta di Benevento per incontrare il prefetto Cappetta.