Mastella: "Con Salvini nessun rapporto, parlo con chi ama sud" Il sindaco: "Prendo atto che Salvini condivide le mie idee sul dissesto, ma non abbiamo rapporti"

Arriva la replica di Mastella alle dichiarazioni Salvini, sia sul dissesto che sull'inesistenza dei rapporti personali: “Prendo atto che le mie considerazioni sul dissesto dei Comuni italiani trovano convergente il Ministro degli Interni; quanto ai rapporti, è vero, oggi sono inesistenti. Come si sa, i rapporti possono crearsi o non crearsi. Oggi faccio il sindaco ed i miei rapporti sono soltanto istituzionali. Se decidessi di fare cose diverse, instaurerò rapporti politici con chi ha a cuore le vicende del mezzogiorno che, per me, viene, come dimostra la mia storia, prima di ogni altra considerazione. Ad ora, mi tengo stretto il mio unico rapporto con i cittadini di Benevento che mi hanno eletto, e li ringrazio, sconfiggendo con loro l’ascesa dei 5 Stelle, attuali alleati di Governo di Salvini, nel mio ritorno politico dopo lunghi anni di ingiuste tribolazioni giudiziarie da cui sono uscito a testa alta”.