Fascisti e polemiche a Torino, De Lucia: Errore di leggerezza La senatrice grillina sulle polemiche relative al Salone del Libro di Torino



"Ciò che è sta accadendo in merito al salone del libro di Torino poteva essere evitato. Sicuramente è stato commesso un errore di leggerezza, che ha scatenato una polemica che andava arginata prima. Accogliendo l'idea di disertare la manifestazione si corre il rischio di perdere il senso di ciò che significa il salone del libro per tutti coloro per i quali la lettura è una componente essenziale della propria vita", lo afferma la senatrice del Movimento5Stelle Danila De Lucia in Commissione cultura.

"Disertare il salone non ha senso. Lasciare il campo a chi rinnega storia e conoscenza dichiarandosi apertamente fascista, in spregio della nostra #Costituzione, è un errore madornale. Significa danneggiare i tanti editori e operatori che investono soldi e fatica in un ambito che ha sempre più bisogno di sostegno, favorendo viceversa chi da questo polverone mediatico otterrà solo pubblicità e visibilità gratis", conclude.