Asia: novità per raccolta vetro e spazzamento In giunta ok al nuovo schema di contratto

Approvato dalla Giunta comunale, su proposta dell’assessore De Nigris, lo schema del contratto di servizio con l’Asia s.p.a.. Il nuovo contratto è stato redatto in coerenza con il Piano Industriale elaborato dal CONAI, che l’assemblea societaria ha approvato lo scorso 11 dicembre.

"Il Piano, come è noto, mira ad un generale miglioramento del servizio perché prevede: un incremento della raccolta differenziata per consolidare il limite minimo del 65% previsto per legge; un più oculato e puntuale ritiro del cartone presso le utenze commerciali; la progressiva eliminazione delle campane di vetro – il ritiro “porta a porta” del vetro dovrebbe eliminare l’indiscriminato abbandono di rifiuti nei loro pressi-; la sostituzione in tre anni di un parco automezzi ritenuto ormai obsoleto e poco funzionale rispetto alle attuali esigenze anche di carattere ambientale; il superamento di alcune criticità nel servizio di raccolta presso le singole contrade; un miglioramento dello spazzamento delle strade cittadine.

In aggiunta a quanto previsto dal citato Piano, l’Ente ha anche richiesto di istituire un servizio che, alternando giornate e quartieri, elimini dalle strade o dai punti strategici della città gli abbandoni incontrollati; la diminuzione dei tempi di attesa per il recupero degli ingombranti richiesti degli utenti; una rimodulazione della raccolta dei rifiuti nel centro storico, soprattutto nei fine settimana e per le utenze commerciali, per evitare che gli strascichi della cosiddetta movida possano ripercuotersi negativamente il giorno seguente sull’immagine della città."