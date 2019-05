Di Maria: soldi per messa in sicurezza strade Diverse delibere firmate dal presidente della provincia

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato alcune deliberazioni in materia di Opere pubbliche ed interventi sulle strade provinciali e sul patrimonio dell’Ente.

Un primo provvedimento riguarda l’approvazione di uno schema di Convenzione – Protocollo di intesa tra Provincia e Comuni del Sannio per i progetti d’intervento sulla viabilità finanziati con le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania con le risorse del Fondo di coesione 2024 / 2020 previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economia n. 54 del 2016.

Con un’altra Delibera il Presidente Di Maria ha approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato “S.P. 33 Apice Vecchia – Apice Scalo” per la mitigazione del rischio caduta massi tra il km 1+400 e 2+800 e risanamento movimento franoso, per un importo di euro 2.988.915 a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Regione Campania.

Un altro provvedimento del Presidente riguarda lo studio di fattibilità per la manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto 2 ricadente nell’area territoriale del Fortore. L'importo complessivo è di euro 200.000,00.

Provvedimento simile per la manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade del comparto 3 Titerno – Tammaro, che comporta la mobilitazione di risorse per euro 150.000.

Un ulteriore programma d’intervento riguarda il completamento della regimazione delle acque e la messa in sicurezza di un movimento franoso lungo la Strada provinciale n.50 al km 0+700 in località Feo del Comune di Foiano di Valfortore per un importo di euro 40mila.

Un ulteriore provvedimento riguarda la approvazione della Variante Suppletiva dei "Lavori di risanamento movimenti franosi lungo le Strade provinciali n. 94 e n. 95 Zingara morta nel Comune di Ponte per l'importo complessivo di euro 197.714.

Un altro progetto riguarda la Strada provinciale n.63 Colle Sannita - Castelpagano per il risanamento e sistemazione del piano viabile in adiacenza del viadotto sul torrente Torti per l'importo complessivo di euro 150.000.

Infine il Presidente Di Maria ha approvato lo schema di Convenzione con il Commissario Straordinario per le Universiadi di Napoli finalizzato all’utilizzo del PalaTedeschi di via Rivellini, di proprietà della Provincia, nel periodo dal 3 giugno al 30 luglio 2019 per lo svolgimento della importante manifestazione sportiva internazionale anche nella città di Benevento.