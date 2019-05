Sabariani. De Lucia (M5S): pronto progetto salvaguardia area "L'attenzione su questi ritrovamenti straordinaria non è mai scemata"

"Leggo con piacere la nota di Alfredo Vittoria sulla questione degli affreschi dei 'Sabariani' e lo ringrazio per il ruolo di 'sentinella' che con tutto il gruppo facebook, continua a compiere".

Così la senatrice del Movimento Cinque Stelle Danila De Lucia che prosegue: "Ebbene, avrei voluto mantenere il riserbo sulla questione, non ho mai tollerato chi vanta un'attività prima che il processo sia compiuto, ma in qualche modo mi sento chiamata in causa. Ebbene, il 24 aprile scorso, su mia sollecitazione, Paola Coniglio, funzionaria della Soprintendenza archeologica delle province di Caserta e Benevento, ha provveduto ad inviare al Mibac un progetto di salvaguardia dell‘area, rispondendo al bando Pon ‘Cultura e sviluppo‘. In seguito, poi, analogo progetto, è stato rimodulato ed inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici con fondi Mibac. È evidente quindi che, per quanto mi riguarda, l‘attenzione su questi straordinari ritrovamenti, risalenti al IX secolo d. C., non è mai scemata e spero sinceramente che tanto impegno da parte della comunità, che ha così a cuore la vicenda, possa essere premiato da un adeguato finanziamento".