Lonardo: "Aree interne: De Luca ha fatto danni enormi" La senatrice: "Mentre rassicura Sant'Agata su sanità si apre una falla a Benevento"

Ancora bordate a De Luca da parte di Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia, intervenuta con un post su facebook . Nel mirino, ancora una volta la gestione della sanità nelle aree interne: "Direi al Presidente De Luca: ora basta! Sta facendo più lui alle zone interne della Campania che, tutti insieme, quelli che lo hanno preceduto nella carica.

Possibile che i piccoli debbono sempre soccombere? Ora basta! Non gli è bastato come è stato modificato il Piano Ospedaliero di Benevento? Mentre rassicura S. Agata, c’è una falla a Benevento, una situazione davvero complicata... Stiamo tutti lottando per mantenere il nostro ospedale nel territorio beneventano ed ora pure a Piedimonte Matese... mi viene da chiedere al Presidente della Regione Campania se conosce i paesi delle zone interne e le loro difficoltà, innanzitutto di lontananza dai grandi centri, dei tanti dissesti geologici, delle reti stradali dissestate e piene di buche... se ad un ammalato delle zone interne gli togli l’ospedale di prossimità, gli togli il sacrosanto diritto alla salute, Art. 34 della nostra Costituzione.

Solidarietà agli abitanti dell’Alto Casertano ed a quanti stanno facendo barriera per difendere un diritto. Io ci sono!"