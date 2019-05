Mussolini e i suoi contro Benevento: "Odiate il tricolore" E i suoi: "Le tubature ve le ha date il Ventennio. Senza di noi sareste solo zulù"

Mussolini contro Benevento e “i rossi beneventani” che odiano il tricolore. Il candidato alle europee di Fratelli d'Italia e parente del duce, che proprio a Benevento aveva fatto tappa alcune settimane fa per la sua campagna elettorale, si è scagliato attraverso i social contro chi in città ha strappato i suoi manifesti pubblicitari.

Postando una foto del manifesto distrutto (manifesti già ampiamente criticati per il design giudicato nostalgico, tra tricolore e carattere) ha infatti scritto: “A Giulianova (altro luogo dove i suoi manifesti sono stati strappati) e Benevento il solito odio rosso contro il tricolore. Da 100 anni la solita storia: non cambieranno mai”.

E c'è poi chi (pochi veramente) si accoda alla denuncia del candidato, con profilo fake ovviamente, in un commento che va tra il deluchian - crozziano e il tono dei gruppi di “perculamento” alle bufale fasciste: “A Benvento non sanno che le tubature risalgono al ventennio, e senza vivrebbero come zulù”.