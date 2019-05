Domani Mariòn Le Pen in visita a Montesarchio Lo annunciano gli esponenti della Lega

A Montesarchio domani arriva Marion Maréchal-Le Pen, nipote di Marine Le Pen nonchè la più giovane deputata ad essere eletta in Parlamento nella storia della Francia repubblicana.

Lo annunciano gli esponenti della Lega: "L'esponente d'Oltralpe giungerà nel cuore della Valle Caudina per salutare gli esponenti del Comitato cittadino - sorto per supportare la causa degli eurocandidati della Lega Vincenzo Sofo, cui la Le Pen è legata sentimentalmente, e Lucia Vuolo - e, in particolare, gli esponenti Michele Izzo e Giuseppe Cecere, promotori dell'incontro stesso. Appuntamento domani mattina, ore 9:30, a via Benevento di Montesarchio"