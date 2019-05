Consulenti del lavoro, oggi incontro in Provincia L'iniziativa alla Rocca dei Rettori con il presidente Di Maria

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha ricevuto alla Rocca dei Rettori Vincenzo Testa, Presidente dei Consulenti del lavoro della Provincia di Benevento. "Il colloquio - viene precisato in una nota dell'Ente - nasce sulla scorta del vivo apprezzamento da parte del Presidente Di Maria per le attività svolte dai Consulenti in materia di gestione del personale dipendente e per i servizi erogati al mondo dell’impresa, secondo l’ordinamento che disciplina questa figura professionale. Di Maria, che ha sottolineato il contributo dei Consulenti della Provincia di Benevento, ha convenuto con il Presidente Testa di esaminare la possibilità di avviare rapporti di cooperazione istituzionale in particolare in materia di occupazione e contrasto al lavoro irregolare e sommerso".