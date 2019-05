Mastella: "Con Sandra andrò negli Usa per sostenere De Blasio" Il sindaco: "Conosciamo la comunità italo americana, andremo a fare comizi per sostenere Bill".

Tifa De Blasio, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, per la corsa alla Casa Bianca sponda dem. L'ex ministro della Giustizia, che conosce bene la comunità americana di origine italiana visto che anche sua moglie, Sandra Lonardo, ne ha fatto parte, garantisce il suo supporto al sindaco di New York: "La comunità sannita a partire dal sindaco di bn gli saranno a fianco . Per noi rappresenta un orgoglio ed un modello . Rappresenta L’ idea di una emigrazione drammatica ma che poi consente ai figli di quelle famiglie di affermarsi con il loro talento" .



E dunque, nonostante il sindaco di New York sia sfavorito (leggi qui l'analisi dell'esperto) Mastella assicura il suo sostegno attivo, rivelando a Ottopagine che con sua moglie sarà negli Stati Uniti per sostenerno: " Le lacrime di un tempo miracolosamente si sono trasformate in gioia con la presenza di tanti Italo americani nelle istituzioni più ‘ alte . E poi

Ho mia mia moglie che è stata emigrante negli Usa a New York e con lei abbiamo deciso di andare a fare comizi nella comunità meridionale per sostenerlo. Forza Bill".