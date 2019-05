Colline beneventane, De Mita: "Ottima iniziativa" Così Giuseppe: "Merito di De Luca, ma anche di chi ha pensato e costruito l'iniziativa"

Una settimana fa la firma del protocollo d'intesa che ha portato all'istituzione del sistema territoriale delle “Colline Beneventane”: un accordo tra nove comuni, con San Giorgio del Sannio Capofila, finalizzato all'elaborazione di un piano di sviluppo tra enti locali con l'obiettivo di integrare i progetti esistenti a favore di una strategia d'area e intercettare nuove risorse nell'ambito della programmazione europea 2014/2020.

Un plauso per l'iniziativa arriva da Giuseppe De Mita: “La settimana scorsa è stato sottoscritto a Napoli il Protocollo d'intesa tra la Regione Campania ed il sistema territoriale Colline beneventane, capofila San Giorgio del Sannio. Il primo accordo, credo, stipulato per l'attuazione di una strategia territoriale e la spesa dei fondi europei su precisa iniziativa dei comuni. Sicuramente il primo accordo che prova a riprodurre lo schema del Progetto Pilota Alta Irpinia e della valorizzazione delle aree interne anche ad altri sistemi territoriali.

Merito dei sindaci, che hanno creduto in questa strada originale, che non aspetta i bandi ma si costruisce le opportunità”.

Un'iniziativa di cui De Mita rivendica l'idea: “Merito del Presidente De Luca, che pure con qualche prudenza ha accettato la sfida di un nuovo rapporto tra Regione e territori. E anche "piccolo merito" di chi questa ipotesi l'ha pensata (verrebbe quasi da ricordare che il Progetto Pilota non è stato figlio della Fortuna) e di chi l'ha costruita con pazienza e competenza. Ma anche questo è solo un inizio”.