Strade provinciali, ecco i lavori previsti Dal presidente Antonio Di Maria il via libera a diversi interventi lungo la viabilità provinciale

Viabilità provinciale, dalla Rocca dei Rettori l'annuncio dei lavori previsti lungo le arterie stradali della Provincia di Benevento. In una nota, viene comunicato che "il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato i seguenti provvedimenti per alcune strade provinciali: strada provinciale numero 24 "S.S. 7 - Calvi" - Interventi di ripristino, per tratti saltuari, del piano viabile e delle pertinenze stradali - Approvazione perizia di variante in corso d'opera per l'importo complessivo di euro 155.000; strada provinciale n.92 “Ferrarise” nel Comune di Casalduni - Lavori di risanamento pertinenze stradali - Approvazione perizia di variante tecnica suppletiva per l'importo complessivo di euro 130.000; strada provinciale n.45 km 11 - Lavori di messa in sicurezza movimento franoso alla località "Fosso di Bosco" del Comune di San Giorgio la Molara. E ancora, sono previsti lavori per la "messa in sicurezza costone roccioso al km 10 e ripristino piano viabile. Approvazione, in linea tecnica, studio di fattibilità e progetto preliminare per l’importo complessivo di euro 250.000 finanziato nell’ambito delle risorse di cui al D.M. n.49 del 16.2.2018, per le annualità 2019 e 2020; risanamento frana sulla SP 102 “Ex SS 48” – Realizzazione opera di sostegno in c.a. in prossimità del ponte “Fontana dell’Aria in Zona Molino” del Comune di Campolattaro. Approvazione in linea tecnica del “Progetto Esecutivo”, per l’importo complessivo di euro 130.000". Previsti, infine, lavori lunfo la "Fondo Valle Isclero – Lavori di completamento funzionale dell’arteria in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia – quarto Lotto (ex sesto lotto). Sub – Stralcio “B” e scavi archeologici tra le sez. 158 e 159. Approvazione, in linea tecnica, dello studio di fattibilità e progetto preliminare dell’importo complessivo di euro 190.000".