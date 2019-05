Mastella:"Medici che hanno salvato Noemi sono eccellenze vere" Il sindaco di Benevento: "Costretti ad operare in strutture fatiscenti meritano un plauso"

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, loda i medici del Santobono per quanto fatto per la piccola Noemi e riflette sull'eccellenza dei medici del sud che per contro devono operare in strutture fatiscenti: "Grazie ai medici del santobono la piccola Noemi e ‘ in via di guarigione . Parliamo assai spesso male della nostra sanità al sud . La mia opinione e ‘ che abbiamo una eccellente classe medica ma strutture ospedaliere fatiscenti o precarie o insufficienti . Oggi dico viva i nostri medici meridionali . Con un plauso anche a tutti gli altri ,nella idea dell’ Italia unita che conservo come pegno della mia storia politica e nel rispetto della costituzione . Altri dicono prima gli italiani io dico : PRIMA l’ITALIA" .