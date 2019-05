Sannio al voto, affluenza al 13% Il dato alle ore 12. Prossimo aggiornamento alle 19

Un punto in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Si ferma al 13,07% (5 anni fa 14,06) alle ore 12, l'affluenza nel Sannio per il rinnovo del Parlamento Europeo. Le operazioni ai seggi sono iniziate alle 7 di questa mattina e proseguiranno fino alle 23. A Benevento tiepida la partecipazione al voto 10,83% contro gli 11,40 di cinque anni fa.

A urne chiuse, si procederà allo scrutinio.

Maggiore partecipazione, nel Sannio, è stata registrata a Cautano dove si è recata alle urne la percentuale più alta di votanti (33,71%). La percentuale più bassa a Castelfranco in Miscano (5,18%).

Si gioca la partita per il rinnovo del consiglio comunale, invece, in ventisette comuni sanniti: Amorosi, Apice, Baselice, Casalduni, Cautano, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Durazzano, Faicchio, Forchia, Fragneto Monforte, Melizzano, Moiano, Montefalcone di Val Fortore, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Sant’Agata de’ Goti, Sant’Arcangelo Trimonte, Tocco Caudio e Torrecuso.

Alle 12 l’affluenza è stata del 19,86%.

A Cautano il picco di votanti (32,76%), seguito da Sant’Arcangelo Trimonte (27,15%) e Paupisi (26,43%). Fanalino di coda Colle Sannita (10,66%) e Pietraroja (11,11%). I seggi rimarranno aperti fino alle ore 23. Lo spoglio inizierà soltanto alle ore 14 di domani, si darà la precedenza alle Europee.