Ricciardi: "Non votate chi vi chiama terroni" (e poi cancella) Su Facebook endorsement anti Lega della senatrice Grillina, che poi cancella il post

Un curioso endorsement al contrario, a urne aperte, splancate, quello di Sabrina Ricciardi, senatrice del Movimento Cinque Stelle.

Postando la foto di se stessa al momento del voto la Ricciardi titolava bellicosa su Facebook “49 Milioni di Motivi per non votare chi vi chiama Terroni”, ricordando dalla sua pagina: “Voglio ricordare ai meridionali due numeri: 1861 e 49.

È dal 1861che meritiamo un riscatto, e ricordo che le scelte più importanti - con ricadute nazionali - passano per Strasburgo e Bruxelles.

E che hanno 49 milioni di motivi per barrare il simbolo giusto, non quello che fino ad ieri li appellava terroni".

Una dichiarazione poi cancellata in virtù di consigli più miti, ma non mancano gli elettori che tramite i social hanno notato la prima versione, ricordando che la Lega è comunque l'alleato del Movimento nel Governo.