Sannio: affluenza 19 tra ritardi e "strano caso" Montesarchio Vicina al valore di cinque anni prima. Secondo il ministero nel comune caudino 0 voti in 7 ore

Vicina al 37 per cento l’affluenza quando però, dopo due ore dal termine delle 19, solo 55 comuni su 78 hanno comunicato i dati, tra i consueti ritardi e qualche caso “simpatico” come quello di Montesarchio dove, ovviamente per un errore, secondo il portale ministeriale in 7 ore, dalle 12 alle 19, non ha votato praticamente nessuno, con la percentuale invariata al 9,87.

Mantenuto dunque il trend di cinque anni prima , con alcuni picchi in comuni dove si vota anche per il rinnovo del consiglio comunale, come ad esempio Cautano e Pannarano già oltre il 70 per cento.