Ricciardi: "Lega primo partito nel Sannio: grazie a elettori" Il coordinatore: "Abbiamo una grande responsabilità politica ora"

Il coordinatore provinciale della Lega Luca Ricciardi si dichiara estremamente soddisfatto per i risultati delle elezioni europee.

“I risultati - afferma - sono chiari e certi: la Lega è il primo partito nel Sannio con 35.123 voti.

Non solo, ma in Campania è il primo partito come percentuale di voti.

La nostra candidata Nadia Sgro, di grande competenza e di grande etica, è la più votata nel Sannio.

La Lega - sottolinea il coordinatore provinciale - non ha partecipato ai giochi politici del palazzo, non ha avuto padrini politici, ma viene legittimata da grande consenso popolare.

I 35.123 voti raccolti sono il frutto di un lavoro certosino, di una presenza sul territorio e di una passione civile e politica della gente comune che ha votato il programma della Lega ed ha premiato Matteo Salvini.

Sento il dovere di ringraziare gli elettori sanniti - conclude Ricciardi -, la struttura ufficiale della Lega, la candidata Nadia Sgro, il coordinatore regionale Gianluca Cantalamessa e soprattutto Matteo Salvini, conduttore del cambiamento.

Avverto, inoltre, la grande responsabilità politica di questa vittoria per il Sannio, per la Lega”.