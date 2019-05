Europee, Picierno eletta grazie a oltre mille voti nel Sannio Appoggiata dall’ex segretario organizzativo Pd, Antonio Iesce e l’ex tesoriere Fabio Solano

Sorpresa in casa del Partito Democratico, Pina Picierno che non era sostenuta da nessun big dei Dem Sanniti ha superato nel Sannio le 1.000 preferenze ed è stata eletta al parlamento europeo. A sostenerla a Benevento e provincia è stato solo un gruppo di amici tra i quali l’ex segretario organizzativo del Pd sannita Antonio Iesce (nel riquadro) e l’ex tesoriere Fabio Solano.

Ad incidere ovviamente sull'elezione di Picierno, la presenza nel Sannio del vicepresidente della Camera, Ettore Rosato che domenica scorsa, ospitato dal vicesindaco Domenico Galdiero, ha partecipato ad un'iniziativa a Solopaca. L'orevole Rosato si è trattenuto a lungo con alcuni amici di Benevento, tra cui Iesce e Solano a cui ha chiesto una "presenza in termini elettorali" per la Picierno consapevole, tra l'altro, della campagna elettorale che ormai volgeva al termine. Un risultato che è andato ben oltre le aspettative.

Dunque qualcosa bolle in pentola nel Pd sannita e non è escluso che sia Iesce che Solano possano essere i promotori della nascita di nuovi comitati come “Ritorno al Futuro” che fanno riferimento all’ex Premier Matteo Renzi...

Ipotesi, ovviamente, ma al momento l'unica certezza è che la Picierno è stata eletta a discapito della Gentile, che nel Sannio era sostenuta dai decariani. Grazie ai voti ottenuti nel Sannio, dunque, la Picierno approda al Parlamento europeo grazie a 500 voti in più rispetto alla Gentile.