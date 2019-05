Mastella: "Senza le primarie non mi siedo neanche al tavolo" L'analisi del voto dopo europee e amministrative. Lo sguardo è già alle regionali

"Senza le primarie non mi siedo neanche al tavolo".

Clemente Mastella rilancia la necessità di una scelta interna in Forza Italia prima delle prossime Regionali “altrimenti – annuncia – ognuno è libero di fare le proprie scelte”.

Nel commentare il dato elettorale delle Europee che ha premiato la sua candidata Molly Chiusolo l'ex Ministro spiega: siamo chiaramente sopra la media nazionale e regionale, dunque giocheremo secondo questo risultato che pesa.

Rivendica il suo “lavoro” il sindaco di Benevento. Nessun rammarico per la mancata elezione della sua candidata alle elezioni europee Molly Chiusolo. Il risultato è comunque soddisfacente e Clemente Mastella: “Abbiamo avuto un grande risultato. Lavorando in controtendenza siamo primi per risultati in Campania e tra i primi 7 o 8 in tutta Italia. Partendo da una provincia piccola l'affermazione della Chiusolo arriva a quasi 20mila voti ed è la terza dopo Berlusconi e Patriciello, sostenuta da noi. A differenza di altri sostenuti da esponenti anche molto autorevoli. Questo la dice lunga sul risultato”.

Mastella rilancia la necessità di nuovi equilibri nel partito e in vista delle prossime Regionali incalza: “Chiedo le primarie che sono il dato che vale, in assoluto al di là delle contese interne. Occorre recuperare – prosegue – anche una dimensione per le aree interne sempre troppo trascurate”.

Poi ancora sul voto e sul boom della Lega prosegue: “Il dato della Lega in Campania non è così distante da quello registrato da Forza Italia. Sono al 19 loro, al 13 Forza Italia. E poi – prosegue – il voto dato a Salvini per le europee, per le amministrative si abbassa notevolmente. Questo consente di prevedere che per le Regionali il dato della Lega calerà”.

Mastella rilancia anche l'attenzione per il Mezzogiorno.

E su Forza Italia insiste: “C'è bisogno di cambiamenti ma è strumentale la posizione di quanti dopo aver utilizzato 'il cerchio magico di Berlusconi' ora sono contro”.

Sulle alleanze e in particolare quella con la Lega spiega ancora: “Se ci sono devono essere chiare e garantire tutti, altrimenti non vanno bene”.

E poi guarda anche in casa Pd: “Ha racimolato qualche voto in più ma credo che senza un'alleanza al centro rimarrà opposizione in eterno”.

E sul Governo: “rimarrà in piedi così com'è, nonostante le litigate non si andrà a votare”.

Infine rimarca la sua voglia di nuove sfide: “Occorrono nuove condizioni, sarei felice di essere l'allenatore di una nuova squadra di talenti, purchè me lo facciano fare altrimenti lo faccio da solo. Ci siamo riusciti con 'dilettanti' come la Chiusolo, se arriva prima di Mussolini ci sarà qualche ragione?”.

E conclude: “Una candidata che nessuno conosceva prende 20mila voti... dimostra tanto”.

Grande soddisfazione espressa anche dalla candidata Molly Chiusolo che ha ringraziato il lavoro di squadra e ha evidenziato un dato: “Sono lieta di essere riuscita a prendere più voti di Salvini”.

Anche il presidente della Provincia Antonio Di Maria rimarca la necessità di un maggior rispetto per i risultati ottenuti ed evidenzia anche i risultati ottenuti con le amministrative nei centri sanniti.

Conclusioni affidate alla senatrice Sandra Lonardo che lancia un'idea: “Una scuola di politica per i giovani. Ce la chiedono in tanti, dobbiamo proprio realizzarla”.