Il presidente Provincia Di Maria scrive ai sindaci eletti "Discuteremo insieme delle più gravi emergenze socio-economiche della aree interne campane"

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria ha inviato un messaggio di congratulazioni ai sindaci sanniti eletti domenica nel turno elettorale amministrativo tenutosi in concomitanza con il voto per le Europee.

“Caro Sindaco – scrive il numero uno della Rocca ai neo o riconfermati primi cittadini -, ti giungano le mie più sincere felicitazioni per il risultato elettorale del 26 maggio ed i miei fervidi voti augurali per il felice espletamento del mandato popolare. Il momento storico-economico-istituzionale è assai delicato e pesanti sono le responsabilità di noi amministratori pubblici. I cittadini si attendono molto dalle Istituzioni pubbliche locali, sebbene queste non abbiano i mezzi per rispondere a tutte le necessità”.

Proprio per tale ragione, ha proseguito il presidente Di Maria, “ti assicuro la più ampia disponibilità alla cooperazione istituzionale nell’affrontare i problemi sul tappeto. Discuteremo insieme delle più gravi emergenze socio-economiche della aree interne campane sia nell’Assemblea dei Sindaci che in tutte le sedi Tu stesso riterrai opportuno chiamarmi”.