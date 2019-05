Verde pubblico. Feleppa replica a Puzio: Non conosce gli atti "Mi attacca gratuitamente solo perché non è stato fatto quello che lui chiedeva"

“Contesto quanto affermato dal capogruppo Puzio che dimostra ancora una volta come è distante dai problemi della Città”. Secca la replica del consigliere con delega al Verde Pubblico, Angelo Feleppa alle accuse mosse dal consigliere Puzio sulla gestione del verde pubblico a Benevento.

“Mi attacca gratuitamente solo perché non è stato fatto quello che lui chiedeva, ovvero intervenire con la manutenzione del verde in alcune zone invece che in altre dove c'è più necessità” replica Feleppa. “Tra l'altro le sue affermazioni contro la mia persona dimostrano che lui non conosce nè gli atti che l'amministrazione ha adottato in quest'ultimo anno né le leggi che regolano le attività amministrative che vanno rispettate al di là si qualsivoglia interferenza.

Mi rendo perfettamente conto che la città è invasa da erbacce. C'è però da considerare che la straordinaria situazione meteorologica non avvantaggia la rapidità dell'esecuzione delle opere e che il cronoprogramma dei lavori non può essere rispettato. Ovviamente – annuncia Feleppa, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, la città sarà oggetto di interventi già programmati da tempo che consentiranno di pulire tutto. Occorre aggiungere che per i lavori di potatura bisogna agire nelle stagione propizia, ovvero in autunno o in inverno.

I servizi appaltati di recente comprendono sia le potature che i tagli dell'erba secondo il cronoprogramma stabilito con l'ufficio di direzione lavori. La politica programma e la macchina comunale esegue sempre nel rispetto delle leggi. Qualsiasi interferenza politica non giova mai a nessuno perché privilegia dei cittadini a discapito di altri.

Mi auguro – conclude l'esponente dell'amministrazione Mastella - che il consigliere Puzio riveda le sue affermazioni probabilmente effettuate in un momento di nervosismo e si torni a parlare di politica. Tra l'altro non ho mai rifiutato, come noto, il confronto con nessuno sulle cose da fare ed è sempre utile avere delle indicazioni coerenti e giuste sulla programmazione”.