Indennità dipendenti Palazzo Mosti, protesta la Flp "Ancora non liquidata interamente"



Nuovo intervento della Flp Funzioni Locali sulle problematiche sindacali dei dipendenti di Palazzo Mosti: "Abbiamo da tempo come FLP Funzioni Locali già sollevato pubblicamente che al Comune di Benevento sino ad oggi NON è stata liquidata interamente ai dipendenti del Comune di Benevento la c.d. "PERFOMANCE E PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE" prevista sia dal CCNL e CCDI 2018 .!

Difatti, ancora oggi, NON tutti i Dirigenti di Settore al Comune di Benevento NON hanno predisposto e consegnato le schede individuali di valutazione al personale comunale con i relativi punteggi stabiliti nel CCDI 2018 .

Questo tipo di comportamento a parere della FLP Funzioni Locali NON solo viola i diritti dei dipendenti del Comune di Benevento, ma, palesemente viola i principi e normative vigenti dei CCNL e CCNQ e leggi che disciplinano la materia anche per la premialità di posizione e di risultato agli stessi Dirigenti inadempienti.

Ma la cosa più strana e GRAVE e che con Determina n. 6 del 17 gennaio 2019 del Settore Risorse Umane sono state previste ed appostate la quantificazione di importi di retribuzione e di RISULTATO anno 2017 a 4 Dirigenti di Settore al Comune di Benevento in definizione degli obiettivi raggiunti comunque da recepirsi nel PEG dell'Ente.!

La FLP Funzioni Locali rammenta ancora una volta che i PEG degli anni 2016 e 2017 NON sono stati approvati come da nota di riscontro pervenuta alla FLP a firma del Segretario Generale Dr.ssa Maria Carmela Cotugno del 02.08.2018 prot. n. 69444 .

Adesso la FLP Funzioni Locali si chiede se sino non sono state completate dai Dirigenti di Settore le procedure di valutazione della Perfomance e di Produttività con le schede valutative da predisporre ai dipendenti del Comune di Benevento come si potrebbe prevedere per gli stessi Dirigenti il fondo di posizione e di risultato?"