Decreto Sblocca Cantieri, appello di Mastella ai parlamentari “Approvate gli emendamenti per i fondi a favore di depuratore e ponte San Nicola”

In vista della seduta in programma questa sera al Senato, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha inviato un telegramma a tutti gruppi parlamentari per "chiedere di concorrere all’approvazione degli emendamenti al Decreto Sblocca Cantieri, presentati dalla senatrice Sandra Lonardo, che prevedono lo stanziamento di fondi per il completamento degli interventi di messa in sicurezza del viadotto San Nicola (1,5 milioni di euro) e lo stanziamento di un contributo straordinario di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'esecuzione delle opere di progettazione e costruzione del depuratore cittadino". E' quanto comunicato in una nota dal primo cittadino del capoluogo sannita che in merito commenta: “Ringrazio sin d’ora le forze politiche e i parlamentari che accoglieranno l’appello, poiché – ha dichiarato il sindaco Mastella – si tratta di interventi fondamentali per il futuro e il miglioramento della qualità della vita della città di Benevento”.