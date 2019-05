M5S: i sanniti orientati a salvare Di Maio su Rousseau Oggi il voto sulla piattaforma online: nel Sannio c'è chi si asterrà o chi voterà per confermarlo

Astensione o voto pro Di Maio. Si dividerebbe tra queste due scelte l'orientamento dei Cinque Stelle sanniti iscritti a Rousseau sul vicepremier. Dopo la debacle elettorale, col Movimento finito sotto il venti per cento Di Maio è finito sotto accusa, in particolare per la sua figura di “capo politico”. Ed il ministro del Lavoro ha messo sul piatto la carica, chiedendo agli iscritti di votare sulla piattaforma online utilizzata per le decisioni “collegiali” se confermarlo o meno alla guida del Movimento.

Dalle indiscrezioni raccolte da Ottopagine nessuno dal Sannio, tra portavoce e attivisti, almeno nelle intenzioni dichiarate sarebbe orientato a votare contro Di Maio e dunque per la sua decadenza da capo politico.

“Non è lui il problema” secondo molti dei “grillini” sanniti.

Si dovrebbero astenere invece quelli più critici... in base allo stesso principio del “non è lui il problema”.