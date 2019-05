Puzio a Feleppa: "Città è sporca: parla meno e lavora di più" Capogruppo de I Moderati: "Feleppa lasci perdere polemiche e si dedichi a garantire città pulita"

E' ancora polemica tra Puzio e Feleppa sul decoro urbano. Il capogruppo dei moderati chiede al consigliere delegato al verde di dedicare più tempo alla città , che resta sporca, piuttosto che agli esercizi dialettici: “Mi sorprende molto l’attenzione che il delegato al verde pubblico, Angelo Feleppa, ha dedicato alla mia persona sui media locali. Anziché passare il tempo a spiegarmi come funziona la macchina amministrativa, per il taglio degli alberi e del verde, deve intervenire e garantire a tutti i beneventani una città pulita. Mi sono fatto portavoce del degrado in cui versa la città, non per interesse personale, come si è permesso d’insinuare il delegato, ma per incentivarlo a compiere il suo dovere. La gente ci vota per svolgere il nostro compito di politici/amministratori. In realtà non dovrebbe essere minimamente sollecitato il Feleppa per ciò che in realtà è prassi. Prima il meteo, poi la stagione sbagliata: queste le scuse per l’immobilismo. Anche se in una risposta ad Ugo Campese, datata marzo, garantiva il taglio degli alberi, in calendario da tempo. Il degrado non è solo sotto gli occhi del sottoscritto ma sotto gli occhi di tutti. Dal momento che sono molte di più le zone con erbacce da togliere sui marciapiedi e nelle aree verdi, rami da tagliare, siepi e cespugli che invadono le strade, ho lanciato sui social la campagna “Benevento pulita” per raccogliere foto, video e segnalazioni dell’incuria cittadina che farò oggetto di interrogazioni verso l’amministrazione. Nulla di personale contro Feleppa ma a lui dico ciò che affermava Don Sturzo: “Fare ogni sera l’esame di coscienza è buona abitudine anche per l’uomo politico”.