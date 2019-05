Mastella annuncia: "C'è tanto spazio politico a cui dedicarmi" "Bilancio? Tutto in regola". E su Ponte San Nicola e depuratore rinnova l'appello

“Ormai c'è spazio politico al quale dedicarmi e mi dedicherò parecchio allo spazio politico... più allo spazio politico che ad altre cose”.

Clemente Mastella apre a nuovi progetti ma non si svela del tutto. Che l'ex Ministro fosse già in moto per le prossime regionali è noto e l'ultima tornata elettorale per europee e amministrative ha rappresentato un banco di prova dal quale, evidentemente, Mastella è pronto a ripartire.

Come detto lascia intendere ma non si svela. Prende invece posizione netta sulla vicenda “bilancio”. La seduta, fissata per il 24 maggio, era stata rimandata a dire della maggioranza per la concomitanza delle elezioni, per l'opposizione invece per errori nella stesura del documento.

Il consiglio si terrà invece martedì 4 giugno alle ore 18.30. Ma di errori il sindaco non vuole neanche sentir parlare: ““Non c'è nessun problema per l'approvazione del bilancio – chiarisce -. Chi ha detto diversamente lo ha fatto “ad arte”. Abbiamo fatto una riunione con i gruppi di maggioranza e tutto è perfetto come dimostrano le firme dei revisori dei conti, della segretaria comunale, del capo dipartimento. Ho parlato con la Corte dei Conti – prosegue - se vogliono votare contro è chiaro che c'è una ragione diversa”.

Il sindaco riprende anche la questione depuratore e Ponte San Nicola.

“Vedremo se le forze politiche che hanno preso tantissimo da Benevento, dai 5 Stelle alla Lega, voteranno una cosa che riguarda la città. Un atto neutro non per me. E come ringrazierò i parlamentari che voteranno a favore sarà completamente contro coloro che si esprimeranno in contrarietà”.

Clemente Mastella rincara la dose riguardo all'appello che aveva lanciato ai senatori di tutti i gruppi parlamentari per "chiedere di concorrere all’approvazione degli emendamenti al Decreto Sblocca Cantieri, presentati dalla senatrice Sandra Lonardo, che prevedono lo stanziamento di fondi per il completamento degli interventi di messa in sicurezza del viadotto San Nicola (1,5 milioni di euro) e lo stanziamento di un contributo straordinario di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'esecuzione delle opere di progettazione e costruzione del depuratore cittadino".

La discussione, che doveva tenersi ieri sera, è stata rimandata a martedì.

E Mastella prosegue: “Dopo aver minacciato lo sciopero della fame, in una riunione con il Ministro Costa è stato chiarito che i circa 20milioni per queste opere ci sono, dunque o li mettono nelle economie di bilancio o parliamo di una presa in giro”.

Anche per il Ponte San Nicola Mastella prosegue: "con un comune dissestato abbiamo fatto tutto il possibile ma è necessario l'aiuto del Governo".