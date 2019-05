La Lonardo interroga Toninelli: "Stop per Telesina: è vero?" La senatrice di Forza Italia: "C'è il rischio che opere importanti non vedranno mai la luce"

La Lonardo interroga Toninelli sui cantieri bloccati nel Sannio e nel Mezzogiorno: “Ho presentato, stamani, una interrogazione urgente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, per chiedere di conoscere le ragioni per le quali gli stanziamenti determinati non riescono ad essere spesi per incapacità e per intoppi burocratici da parte dell’Anas. Se risponde al vero, che vengano rinviati in Campania Cantieri del valore di 1,675 miliardi, tra cui la cosiddetta Telesina, che collega Benevento - Caianello, il cui avvio dovrà attendere ancora un anno, per avviare il quadruplicamento delle corsie di marcia, determinando morti e feriti, come già capita da lunghi anni. Ho chiesto di sapere, analogamente, per quanto riguarda la Statale del Fortore, in provincia di Benevento, che parte con tre anni di ritardo, per completare lo svincolo tra S. Marco dei Cavoti e S. Bartolomeo in Galdo, analogamente, alla statale 268 del Vesuvio e alla statale 517 Bussentina, con il rischio che molte di queste opere non vedranno mai la luce, nonostante le finte assicurazioni del Governo”.