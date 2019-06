Traffico in tilt San Vito. Sguera (FI): "Intervenire subito" "Problematica è stata già inoltrata ai competenti settori dell’amministrazione comunale"

Traffico in tilt, circa due chilometri di coda e tante proteste. Domenica amara per gli automobilisti che ieri hanno dovuto affrontare l'ingorgo che si è creato all'altezza della rotonda del centro commerciale Buonvento a contrada San Vito lungo l'Appia in direzione Montesarchio e viceversa in direzione della città.

Una lunga coda di automobili ferme sia in città che lungo la Tangenziale dall'uscita Stadio al Rione Libertà.

Al centro dell'ingorgo evidentemente le nuove attività commerciali che la scorsa settimana si sono insediate all'interno dell'area commerciale. Ben venga l'affluenza di clienti che ha però evidenziato la criticità dello snodo viario che di fatti è incompleto o quasi inesistente a ridosso delle attività.

“Occorre intervenire celermente ed approntare ogni idonea iniziativa per decongestionare il traffico in contrada San Vito” è l'appello del consigliere comunale di Forza Italia, Vincenzo Sguera. “L’apertura di diverse nuove nuove attività commerciali ha comportato, inevitabilmente, una maggiore intensificazione del traffico nella zona in questione, con evidenti disagi per tutti gli automobilisti - residenti nella contrada e non – costretti, rimarca l'esponente di Palazzo Mosti - a percorrere la strada in entrambe le direzioni. La problematica è stata già inoltrata ai competenti settori dell’amministrazione comunale e sarà mia cura seguire l’evoluzione della vicenda nell’interesse dei tanti cittadini che vivono quotidianamente disagi nel percorrere l’arteria”.