Mensa: tolleranza zero per i genitori morosi Dal Comune partiranno sms di sollecito, poi riscossione coattiva e niente iscrizione al servizio

Tolleranza zero per i morosi della mensa scolastica. Palazzo Mosti ha annunciato infatti che nei prossimi giorni si procederà alla riscossione delle somme non versate per il servizio, con l'assessore Rossella Del Prete che ha dichiarato: "“Il servizio di ristorazione scolastico, ormai normalizzato e garantito da questa Amministrazione comunale a sostegno dei corsi scolastici a tempo pieno e dei percorsi educativi alimentari, com’è noto è stato informatizzato, al pari delle modalità di pagamento, al fine di renderlo più efficace dal punto di vista amministrativo. Il Comune ha, pertanto, la necessità di recuperare prioritariamente i crediti non ancora riscossi. A tal proposito, è stata quindi avviata una campagna di sollecito via SMS per il pagamento del debito residuo. I genitori che risultano morosi dovranno, conseguentemente, procedere al versamento del debito mediante il sistema PagoPA (App spazio scuola) secondo i canali di pagamento ivi previsti. In mancanza, l'Ufficio sarà purtroppo costretto, per legge, a provvedere alla riscossione coattiva delle somme non versate. Inoltre, i genitori morosi non potranno procedere all’iscrizione al servizio per il nuovo anno scolastico”.