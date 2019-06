Lonardo (FI): "Io difendo Radio Radicale, maggioranza no" Raccolto appello di Sannio Social Factory: "Mi batterò, ma maggioranza inamovibile"

Anche la senatrice Lonardo scende in campo per Radio Radicale, raccogliendo l'appello di Sannio Social Factory e di DemOnline in difese dell'emittente finita sotto la scure dei tagli all'editoria: “Come Gruppo di Forza Italia, siamo assolutamente a favore della libertà e della pluralità di stampa e di informazione e stiamo già facendo tutto quanto possibile, portando avanti da tempo una battaglia per la sopravvivenza di Radio Radicale. Siamo intervenuti in Aula a sostegno della causa, abbiamo presentato, alla Legge di Bilancio, un emendamento - chiaramente bocciato - che garantisse l’invariato finanziamento pubblico a Radio Radicale, abbiamo presentato diversi emendamenti al DL Crescita per prorogare la convenzione alla Radio, ma la commissione Bilancio e Finanze li ha dichiarati tutti inammissibili. Siamo ora in attesa che venga discussa la mozione che abbiamo presentato, e che ha come prima firmataria la nostra Capogruppo, la Sen. Anna Maria Bernini, sempre in difesa di Radio Radicale. Posso assicurare che qualsiasi atto si metta in campo in seno al Senato, io voterò sempre a favore, e posso dire lo stesso anche per l’intero Gruppo, viste tutte le iniziative già messe in campo. Mi pare evidente, però, che resta da convincere chi fa parte della maggioranza di questo Governo che, ancora una volta, ci dimostra quale sia davvero il “cambiamento”...”