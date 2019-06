Consiglio provinciale, nuova seduta il prossimo mercoledì All'ordine del giorno la decadenza di Montella, la surroga di Mucciacciaro

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha convocato il Consiglio Provinciale presso la Rocca dei Rettori in Benevento, nella Sala Consiliare, per mercoledì 12 giugno 2019 alle ore 12.00 per la trattazione del seguente Ordine del giorno:

Decadenza Carmine Montella dalla carica di Consigliere Provinciale eletto nella lista “Sannio in Movimento”. Surroga con Lucio Mucciacciaro.

Lettura e approvazione verbali seduta precedente del 24.4.2019 (Verbali dal n. 9 al n. 20).

Programma di potenziamento e ampliamento delle Strade Statali nel Sannio.

Lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce “Tangenziale Ovest di Benevento”. Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita, aree alla località Gran Potenza del Comune di Benevento in proprietà della ditta Formato Antonio ed altri. Provvedimento del Tribunale Ordinario di Benevento del 30.12.2018 r g. 3535/2012 di rettifica della sentenza definitiva N. 1295/2018 pubblicata il 13.07.2018. Riconoscimento debito fuori bilancio.

Approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Anno 2019.

Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021. Comunicazione.

Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2019/2020 ed Elenco Annuale del Programma 2019. Approvazione. (Deliberazione Presidenziale n. 111/2019).

Programma dei Lavori Pubblici 2019/2021 ed Elenco annuale 2019. Approvazione.

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 – 2021. Approvazione.

Schema di Bilancio di Previsione 2019/2021. Approvazione. Decreto Ministero dell’Interno 21.12.2018. Organo di Revisione Economico Finanziaria della Provincia di Benevento. Triennio 2019/2020. Adeguamento dei Compensi. Dichiarazione di inservibilità e retrocessione suolo di proprietà provinciale espropriato sulla S.P. 107 “San Pietro” in favore del sig. Iorio Salvatore, ex art. 60 e seguenti della legge 2359/1865.

Riconoscimento debiti fuori bilancio. Giudizio R.G. n. 4159/2017. Provincia di Benevento c/ Catalano Vincenzo. Sentenza n. 1461/2018. Provvedimenti.