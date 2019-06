Lega: l'europarlamentare Vuolo a Pietrelcina Sostenuta nel Sannio dal gruppo di Mosè Principe

Domani alle ore 20 presso l’Hotel Lombardi a Pietrelcina, Lucia Vuolo eletta al Parlamento Europeo saluterá gli elettori, i simpatizzanti e i cittadini che la hanno sostenuto nel Sannio, ove ha raccolto circa 5.000 voti di preferenza.

Com'è noto, a Benevento vige una situazione particolare, con "due Leghe" distinte, in questo caso infatti a fare gli onori di

casa i sostenitori che fanno capo al gruppo politico di Claudio Mosé Principe, composto da sindaci, assessori, consiglieri provinciali e comunali, e rappresentanti di vari enti istituzionali. L’evento ricopre particolare significato politico per la circostanza che la Vuolo, nella campagna elettorale é stata fortemente sostenuta dalla sottosegretaria al Sud Pina Castiello, che

con questa affermazione ha conquistato la leadership Regionale della Lega. Non a caso proprio la Castiello é il leader di riferimento del gruppo politico che si riconosce nella guida di Principe."