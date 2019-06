Bilancio, Pepe insiste: "Consuntivo dopato" L'ex sindaco: "Residui ante dissesto usati per ripianare disavanzi di soli 2 anni di Mastella"

Torna a intervenire Fausto Pepe dopo l'ok del consiglio comunale al bilancio consuntivo 2018. Dopo diversi dubbi e frizioni la maggioranza si è ricompattata in un vertice prima del consiglio, votando unita il documento contabile.

L'ex sindaco tuttavia resta critico, e rilancia i dubbi relativi al metodo con cui è stato redatto il bilancio: “Il conto consuntivo – dice Pepe – è stato approvato come prevedibile. Ma restano tre certezze. La prima: non si conoscono ad oggi i debiti certi del dissesto. La seconda: non si conoscono ad oggi i crediti certi del dissesto. La terza: i residui ante dissesto sono stati utilizzati nel 2017/2018 per ripianare i disavanzi prodotti dalle gestioni Mastella in soli 2 anni”.

Dunque, secondo Pepe, così come secondo il consigliere Di Dio, si tratta di un bilancio “dopato” dai residui che già esistevano prima che si dichiarasse dissesto. La tesi sostenuta in consiglio anche da Italo Di Dio, che infatti Pepe ha lodato: “Un plauso al consigliere Di Dio per aver fatto emergere la verità”.