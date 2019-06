Lonardo: "Benevento-Caserta: ancora ingiustizie per il Sannio" "Bocciato il mio emendamento: siamo sempre cittadini di serie B"

Torna sulla Benevento - Caserta Sandra Lonardo, senatrice di Forza Italia, dopo la bocciatura dell'emendamento allo Sblocca Cantieri che aveva presentato la scorsa settimana, lamentando attenzione inesistente per il Sannio e il sud: "

“Ancora una volta, il nostro territorio è costretto ad assistere ad una irragionevole ingiustizia: di tutto l’arco costituzionale in Senato, unicamente il Gruppo di Forza Italia ha votato a favore dell’emendamento 1.7/501 da me presentato al Decreto Sblocca Cantieri.

L’approvazione di tale emendamento, avrebbe permesso, attraverso la nomina di un Commissario straordinario, di accelerare il completamento dei lavori dell'asse Benevento-Caserta, opera fondamentale per la Valle Caudina, che rappresenta un elemento essenziale alla mobilità territoriale sannita ma che, da sempre, ne costituisce anche un limite storico. È stata così preclusa l’ennesima opportunità per il territorio che, con orgoglio, rappresento. Ci è stata sottratta la possibilità di dare finalmente avvio ai lavori del primo lotto della superstrada Benevento-Caserta, già finanziato per un valore di 48 milioni di euro e rinviato al 2022. Ma quanto ancora dovremo attendere? Quanto ancora dovranno attendere i cittadini di Benevento, Caserta ed Avellino affinché vengano ascoltate le istanze di un territorio che da questa maggioranza, comprese le rappresentanti grilline sannite ed i Senatori eletti nelle circoscrizioni di Caserta ed Avellino, evidentemente, continua ad essere considerato di serie B?”