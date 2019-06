Eurodeputata Vuolo a Pietrelcina per ringraziare il Sannio Presto segreteria politica a Benevento. "La nuova leader regionale è Pina Castiello”

Si è svolta ieri sera a Pietrelcina l’incontro con gli elettori, i simpatizzanti e i cittadini che hanno sostenuto nel Sannio la Lega, con la neo europarlamentare Lucia Vuolo. A porgere il benvenuto, come nei precedenti incontri tenuti nel Sannio dalla neo parlamentare, è stato Antonio Verga che ha introdotto l’incontro con la metafora calcistica del celebre allenatore serbo Vujadin Boskov - squadra che vince, non si cambia – con un chiaro riferimento alle presentazioni dei precedenti incontri nel Sannio.

Verga ha ringraziato sindaci e amministratori comunali presenti al pari del segretario provinciale dell’Ugl, Alberto Lombardi e della sottosegretaria Pina Castiello che, per lo straordinario risultato ottenuto in Campania, si conferma come la nuova leader politica in Campania. Un ultimo ringraziamento, prima di passare la parola alla neo eletta, Verga lo ha voluto riservare a quello che ha definito il preparatore del gruppo che ha sostenuto la Vuolo, ovvero Claudio Mosè Principe, “per aver fatto correre in lungo ed in largo per l’intero Sannio tutti gli elettori della Lega per Lucia Vuolo”.

“Colpita dall’affetto che il Sannio mi ha riservato”, ha commentato l'eurodeputata Vuolo che si è detta orgogliosa di sentirsi sannita sentendosi adottata dal calore con cui è stata accompagnata in questa campagna elettorale e salutando con particolare affetto quello che ha definito il suo Capitano nel Sannio, Claudio Mosè Principe.

“Vi confermo che il mio primo atto sarà quello di aprire a Benevento una segreteria che costituirà il ponte di collegamento con Bruxelles, che costituirà uno sportello informativo delle risorse europee per il tessuto imprenditoriale delle aree interne della Campania”. La Vuolo ha poi fatto un ragionamento politico motivando il perché la sottosegretaria Pina Castiello, che la ha accompagnata tenendola per mano in questa difficile campagna elettore, è la regina delle preferenza nel Sud, affermandosi come la vera leader regionale in Campania. “Sono stata eletta in Europa con oltre 41.500 voti e pur essendo risultata la prima in Campania con ben 36.814 preferenze – ha dichiarato la Vuolo – il Segretario regionale Gianluca Cantalamessa – che avrebbe dovuto sostenere tutti i candidati - non ha mai organizzato un incontro e non ha sentito l’orgoglio di indire nemmeno una conferenza stampa gli eletti al Parlamento Europeo, dimostrando tutta la sua inadeguatezza a condurre un grande Partito come la Lega. Allo stesso modo – ha continuato la Vuolo – pur complimentandomi con la candidata sannita per il buon risultato raggiunto, anche il segretario provinciale Luca Ricciardi ha dimostrato tutti i suoi limiti politici e dimostrandosi inopportuno quando per la mia venuta a Pietrelcina ho trovato tappezzato la cittadina di Padre Pio di manifesti di ringraziamenti della candidata non eletta. Sono convinta che in Campania – ha concluso la Vuolo – il partito vada completamente ristrutturato e rinnovato per essere competitivi per la prossima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, che merita una guida adeguata alle vere esigenze dei territori”.