"Ma il Movimento 5 Stelle a Benevento che fine ha fatto?" Critiche di Presta, attivista Cinque Stelle, alle due consigliere comunali del Movimento

Felice Presta, blogger e attivista del Movimento Cinque Stelle, tra i fondatori del Meet Up Partecipazione a Cinque Stelle, interviene sulle vicende dell'ultimo consiglio comunale, non lesinando critiche anche alle due portavoci del Movimento in consiglio: " C'è, oltre al consigliere Di Dio, in grado di mettere da solo in difficoltà una maggioranza, Un’opposizione assente che non aiuta, che non cerca di porre freno a continue e imbarazzanti giustificazioni di spesa, di incarichi, di bilanci (preventivi, consuntivi), e qui, essendo un attivista del Movimento 5 Stelle viene da chiedersi….ma Il Movimento 5 Stelle a Benevento dove sta?

Dove sono le due consigliere del Movimento, nonché portavoce, come dicono loro (ma solo di una ristretta elitaria minoranza autoreferenzialista che non produce nulla e non conta nulla politicamente in questa città?). Sono capaci solo di fare comunicati insignificanti come quello sulla toponomastica delle contrade, che tra l’altro ha avuto la risposta giusta e piccata del sindaco? Oppure di scrivere che di devono salvare i “monumentali” alberi del viale degli Atlantici nonostante gli stessi rappresentino un pericolo per i cittadini e per gli automobilisti? Giusto per citare qualche esempio".