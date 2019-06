Maglione: "De Masi non può essere direttore amministrativo" Il deputato 5Stelle sull'ospedale San Pio

“In questi giorni tra gli addetti ai lavori circola con insistenza la voce secondo cui in sostituzione del dimissionario direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera San Pio, Alberto Pagliafora, a breve verrà nominato Giovanni De Masi, dirigente dell’ASL di Benevento. Non entro nel merito delle competenze professionali dell’attuale dirigente dell’Asl, quello che mi auguro è però che la scelta risponda solo ai principi del merito e della trasparenza.

Purtroppo, nel caso specifico, c’è da rilevare che De Masi è il marito dell’attuale sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Giovannina Piccoli, componente della conferenza dei sindaci che, come abbiamo assistito negli scorsi mesi, più volte ha esercitato un'azione di controllo e di vigilanza sulle dinamiche sanitarie locali e nello specifico sull’ospedale San Pio. Pertanto la sua nomina risulterebbe poco opportuna ai fini della garanzia di trasparenza e di assenza di interessi di parte all’interno della conferenza. Mi auguro quindi, non solo che le voci siano presto smentite dai fatti, ma anche che il direttore generale uscente, Renato Pizzuti, voglia lasciare al suo successore la scelta del nuovo direttore amministrativo, agevolando così l’apertura di un nuovo capitolo per la sanità locale. In caso contrario, saranno di certo avviati tutti i dovuti approfondimenti politici e amministrativi da parte del Movimento”, così in una nota il deputato e portavoce M5S Pasquale Maglione.