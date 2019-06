Bilancio, nuove polemiche, Di Dio: "Impedito intervento Osl" Il consigliere denuncia: "I liquidatori volevano riferire in consiglio, è stato impedito: è grave"

Continua a tenere banco il caso del bilancio consuntivo 2018, approvato in consiglio comunale dalla maggioranza compatta, ma dopo diverse polemiche e dubbi relativamente ad alcune criticità messe in evidenza dal consigliere d’opposizione Italo Di Dio.

Tra i dubbi di Di Dio in particolare l’aver “portato” in bilancio anche i residui attivi e passivi ante dissesto. Ma dopo una riunione di maggioranza e le rassicurazioni avute i consiglieri mastelliani hanno votato compatti il consuntivo.

Torna sulla questione però proprio Italo Di Dio, con una nuova accusa alla maggioranza: non aver permesso all’organismo straordinario di liquidazione di presenziare in consiglio.

Di Dio spiega: “In consiglio avevo anche presentato una pregiudiziale, chiedendo di fermare la seduta per consentire l’intervento dell’Osl. Convocazione che avevamo chiesto già con la capigruppo al presidente del Consiglio comunale, che a mezzo pec aveva invitato l’Osl. I componenti dell’organismo di liquidazione avevano dato subito cenno positivo, dicendosi assolutamente disponibili a intervenire. Oggi si scopre che a quella disponibilità è stato risposto con un classico “vi faremo sapere” che di fatto è una sconvocazione, perché non gli è stato poi rivolto l’invito conseguente a presenziare nella seduta in cui si è votato il bilancio”.

A questo punto Di Dio rilancia: “Per quale motivo se l’Osl, che è un organo assolutamente terzo, non certo di supporto dell’opposizione, dà disponibilità massima a riferire in consiglio, gli viene di fatto impedito di intervenire? Si temeva che esprimessero qualche perplessità? E’ di certo un fatto molto grave in ogni caso l’atteggiamento della presidenza del consiglio”.