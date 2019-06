Acqua bene comune: "Mastella, vogliamo il referendum" I componenti del comitato: "Perché si temporeggia ancora, nonostante le promesse?"

Acqua Bene Comune, non molla il comitato, chiedendo ancora una volta il referendum comunale: "Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune chiede, ancora una volta, al Sindaco di Benevento on. Clemente Mastella ed al Presidente della Commissione Affari Istituzionali dr. Giovanni Zanone, di approvare il regolamento referendario, per consentire lo svolgimento del referendum comunale sulla gestione pubblica dell’Acqua. Il Comitato si è fatto parte attiva nella definizione della procedura depositando una bozza di regolamento il 18.11.2018. Il dr. Zanone in conferenza stampa aveva promesso pubblicamente l’approvazione del Regolamento in tempi brevi, ma così non è stato: non è più possibile andare avanti con temporaggiamenti strumentali e che nulla hanno a che vedere con il lavoro che l’istituzione deve garantire alla cittadinanza. Il Sindaco ha il dovere giuridico di far approvare il Regolamento, non soltanto nei confronti dei 3.300 cittadini che lo hanno chiesto per l’Acqua, ma anche nei confronti di tutto l’elettorato che aspetta la disciplina dei referendum consultivi da oltre 25 anni, assumendo le proprie responsabilità davanti alla Città. L’inerzia dell’amministrazione comunale non può paralizzare l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

26 milioni d’Italiani hanno già chiesto nel 2011 che l’acqua restasse fuori dal mercato: si abbia quindi almeno la coerenza di rispettare la legalità delle norme comunali e lo Statuto di Benevento, approvando il regolamento per lo svolgimento del referendum e concedendo ai cittadini il diritto di esprimersi a favore del pubblico o del privato".

