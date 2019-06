Puzio: "Chiusura e videosorveglianza a via Annunziata? Errore" Il capogruppo dei moderati: "così si ostacolerebbe il commercio"

Puzio, capogruppo de "I Moderati" è intervenuto per sottolineare come il provvedimento di chiusura e videosorveglianza su via Annunziata possa essere dannoso per il commercio: "Verranno attivate a breve le telecamere di videosorveglianza nel centro storico. M’inserisco pertanto nel dibattito di questi giorni perché quest’azione rischia di aggravare ulteriormente le problematiche che vivono i commercianti del Centro Storico. Condivido il concetto dell’installazione delle telecamere, quando la finalità è la pubblica sicurezza. Trovo invece sciocco e controproducente chiudere Via Annunziata che è un varco importante per raggiungere il Corso Garibaldi. Permettere ai clienti di sostare, anche per breve tempo, rappresenta una boccata d’ossigeno per i commercianti ed una comodità per i cittadini stessi. Non dobbiamo dimenticare che le scelte amministrative devono sempre essere precedute da valutazioni che contemplino prima i contro che i pro. Qualora pertanto non sia può possibile tornare indietro, si potrebbe valutare un varco a fasce orarie, attivo durante la chiusura delle attività. Posizionare le telecamere all’ingresso di un Centro Storico, già in grave difficoltà, non può far altro che decretarne la fine. Dobbiamo invece mettere in campo tutte quelle iniziative per farlo rivivere, quale ad esempio l’attivazione di un minibus elettrico che renda il centro fruibile anche ai più anziani”.