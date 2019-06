Mastella a Roma per incontrare presidente Organo liquidazione Il sindaco e Ricciardi dopo le polemiche dei giorni scorsi: "Solo ritardi, ora collaborazione"

Il sindaco Clemente Mastella questa mattina a Roma per incontrare il presidente dell'Organo straordinario di liquidazione, Francesco Ricciardi, presso il ministero dell'Interno, per affrontare le tematiche inerenti la gestione del dissesto finanziario e delle tempistiche per arrivare in tempi ragionevolmente brevi alla definizione e liquidazione dell'indebitamento pregresso.

Entrambi hanno convenuto che qualche ritardo nella fase di ricognizione dei debiti contratti dalle precedenti amministrazioni possa essere ricondotto in parte a problemi di ricambio e avvicendamento della dirigenza del Settore gestione economica e in parte a qualche ritardo che andrà “recuperato – ha spiegato Mastella – con la massima celerità”.

“Resta confermata – si legge in un documento inviato dal primo cittadino – la reciproca fiducia istituzionale e collaborazione che da sempre ha contraddistinto le rispettive attività istituzionali”.