I vescovi sanniti chiamano gli amministratori locali Tre giorni al centro La Pace per trovare soluzioni alla crisi del territorio

Ancora aperte le iscrizioni per partecipare al 1° forum degli amministratori campani “Consapevolezza, start up e dialogo tra i territori” che si terrà dal 24 al 26 giugno presso il centro La Pace di Benevento. Il Forum, inserito nell’ambito del progetto Unipace, prende il via dal documento “Mezzanotte del Mezzogiorno?”, sottoscritto dai vescovi della Metropolia beneventana e sarà un’importante e costruttiva occasione di confronto per quanti hanno ruoli attivi nei vari ambiti culturali, sociali, politici, sanitari e per tutti coloro che hanno interesse ai temi trattati. Il confronto si articolerà tra le questioni relative alle infrastrutture e i flussi di persone e cose, alla valorizzazione dei beni culturali, dalla cura dell’ambiente e del creato a quelli del welfare, servizi e accoglienza della persona, tutti trattati in chiave di sviluppo dei territori. Oltre ad esaminare la situazione locale e più in generale delle aree interne della regione, si cercherà di individuare possibili piste comuni e almeno un obiettivo considerato più facilmente perseguibile.