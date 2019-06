Movida. Ecco ordinanza Mastella: niente vetro e lattine Concessi solo bicchieri monouso. Musica fino a mezzanotte o all'una nei week end

Firmata dal sindaco Mastella l'ordinanza per il decoro urbano e la vivibilità nel centro storico (da Piazza Orsini, Piazza Duomo, Corso Vittorio E., Viale dei Rettori, Via del Pomerio,

Via Perasso, Piazza Risorgimento, Via XXIV Maggio, P.zza Castello, Via del Sole, Via delle

Puglie, Via dei Mulini, Via G. Rummo)

Avrà durata da oggi al 30 settembre e prevede i seguenti punti:



1)Tutti i locali e anche gli ambulanti non potranno vendere bibite in vetro o lattine, ma solo in bicchieri monouso



2)Tutti i locali devono provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti, dotarsi dei contenitori per la differenziata e lasciare pulita l'ara in cui operano



3)Chi prepara alimenti dovrà utilizzare attrezzature conformi alle norme ed utilizzare gli estintori.



4)Chi utilizza apparecchi elettrici deve evitare che questi possano creare danno all'incolumità altrui.



5) La musica dal lunedì al giovedì e la domenica può durare fino alle 24, il venerdì e il sabato fino all'1 di notte.