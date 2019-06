Ambulanze in avaria, pazienti in difficoltà La Lonardo interroga Toninelli

“Ho presentato una interrogazione parlamentare, sottoscritta anche dal Sen. di FI, Vincenzo Carbone, per chiedere al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, quali iniziative voglia porre in essere, d'intesa con la regione Campania, per risolvere il problema dell'emergenza sanitaria che crea disagio e indignazione tra i cittadini delle isole di Capri, Ischia e Procida. Queste vivono nell'impossibilità di trasferire dalle isole alla terra ferma ammalati affetti da malattie gravi, molti con patologie che richiedono cure costanti; le idroambulanze sono in avaria da mesi e le compagnie di navigazione operano spesso costanti dinieghi per trasportare a bordo ambulanze con pazienti affetti da difficoltà palesi come quelle di accedere alla chemioterapia. Mi auguro che il ministro Toninelli dia risposte celeri a quanto sottoposto”. Lo dichiara la Senatrice di Forza Italia, SandraLonardo.