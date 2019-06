Nel Pd sannita arriva la corrente renziana Parte "Ritorno al Futuro": trentenni e quarantenni seguaci dell'ex premier : "Aderiranno in tanti"

La corrente renziana del Pd prende corpo e forma, e ha tutta l'intenzione di guadagnarsi uno spazio politico importante all'interno del partito sannita... o anche fuori, chissà.

Diversi quelli che hanno dato vita alla componente “Ritorno al Futuro” nel Sannio: la corrente renziana a livello nazionale fa capo a Rosato, vicinissimo ad Antonio Iesce, portavoce della federazione provinciale. E proprio Iesce è una delle anime di “Ritorno al Futuro”, assieme all'ex tesoriere Fabio Solano, a Domenico Galdiero, all'ex consigliere e capogruppo Pd a Palazzo Mosti, Marcello Palladino, e altri della generazione dei trentenni e dei quarantenni “stregati da Renzi”. “Altri ancora arriveranno, siamo appena partiti. Il dialogo è aperto con molti amici e attenzione: non solo amici iscritti al Pd” riflettono i promotori della corrente.

La presentazione ufficiale ci sarà a luglio, e sarà lo stesso Ettore Rosato a battezzare “Ritorno al Futuro” nel Sannio, da lì si partirà ufficialmente in attesa di conoscere poi le mosse dell'ex premier, in particolare dopo l'estate quando le strade del Pd e di Renzi potrebbero addirittura separarsi.