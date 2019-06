Benevento: presto arrivano i "parcheggi rosa" Soddisfazione di Patrizia Callaro, consigliera delegata alle Pari Opportunità

Soddisfazione da parte di Patrizia Callaro, consigliera delegata alle Pari Opportunità del Comune di Benevento, per l'approvazione dello schema di regolamento e per la definizione delle zone in cui saranno installati i parcheggi rosa.

“Siamo vicini al traguardo – afferma la consigliera – e per questo dobbiamo dire grazie alla Commissione Mobilità che ha portato avanti la nostra proposta. E' da gennaio che sto lavorando alacremente con la Consulta per dar luce al progetto dei parcheggi rosa. Le zone individuate ricoprono tutta la città, in particolare nelle adiacenze dei centri di servizio sanitario come le sedi dell'Asl e i centri diagnostici. Da questo passo continueremo il percorso in consiglio comunale per il via definitivo”.

Il via è arrivato dalla Commissione Mobilità presieduta da Angela Russo.

Soddisfatta anche Sara Furno, presidente della Consulta delle donne: “E' un primo tassello per una Benvento sempre più a misura di bambino e vicina alle esigenze delle donne”.